EUA sancionam empresas de Rússia e China por guerra na Ucrânia

WASHINGTON, 1 MAI (ANSA) - O governo dos Estados Unidos impôs nesta quarta-feira (1º) sanções contra quase 300 empresas da Rússia, da China e de outros países acusadas de apoiar a invasão à Ucrânia.

Segundo comunicado do Departamento do Tesouro, a medida debilita "ainda mais a capacidade" de Moscou "sustentar sua máquina de guerra, continuando uma campanha multilateral para limitar as receitas do Kremlin e o acesso ao material de que necessita para levar a cabo sua guerra ilegal".

"As ações de hoje miram a base militar-industrial e os programas de armas químicas e biológicas da Rússia, bem como empresas e indivíduos em países terceiros que ajudam a Rússia a adquirir insumos essenciais para armas ou equipamentos de defesa", diz a nota.