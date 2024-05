Com 36 atletas, COI anuncia equipe de refugiados para Olimpíadas

"Damos as boas-vindas a todos vocês de braços abertos. Vocês são um enriquecimento para nossa comunidade olímpica e nossas sociedades. Com sua participação nos Jogos Olímpicos, vocês demonstrarão o potencial humano de resiliência e excelência.

Vocês conscientizarão bilhões de pessoas em todo o mundo sobre a escala da crise dos refugiados", disse Thomas Bach, presidente do COI.

A equipe olímpica de refugiados marcará presença em 12 modalidades esportivas: atletismo, badminton, boxe, breaking, canoagem, ciclismo, judô, levantamento de peso, natação, taekwondo, tiro esportivo e wrestling.

Uma das novidades para a capital francesa é que os refugiados vão competir sob uma bandeira própria, marcada pela presença de um coração no centro.

O ministro dos Esportes da Itália, Andrea Abodi, celebrou a convocação do atleta iraniano Hadi Tiranvalipour, que deixou seu país para viver no país europeu. Ele vai competir no taekwondo.

"A convocação de Tiranvalipour representa uma fonte de orgulho e satisfação, tanto profissional como humana", comentou o político. (ANSA).