Desabamento de estrada no sul da China deixa quase 50 mortos

PEQUIM, 2 MAI (ANSA) - O desabamento de um trecho de uma via expressa na província chinesa de Guangdong, no sul do país, na última quarta-feira (1º) provocou a queda de veículos e deixou ao menos 48 mortos.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2) pela agência estatal Xinhua, que relatou também que ao menos 30 pessoas ficaram feridas.

"O colapso da rodovia matou 48 pessoas", diz a mídia em coletiva de imprensa, destacando que as operações de resgate continuam.