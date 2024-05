Fiorentina vence Club Brugge por 3 a 2 pela semi da Conference

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) - A Fiorentina venceu o Club Brugge, da Bélgica, por 3 a 2 no Stadio Luigi Ferraris em Florença e saiu em vantagem no confronto da semifinal da Uefa Conference League, a terceira competição na hierarquia do futebol de clubes da Europa.

A equipe italiana saiu na frente logo no início do jogo com o gol de Riccardo Sotil aos 5 minutos do primeiro tempo.

Logo na sequência, aos 17 minutos, Hans Vanaken empatou o jogo em cobrança de pênalti marcado com o auxílio do árbitro de vídeo.