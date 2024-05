Homem que matou adolescente em Londres tem cidadania brasileira

LONDRES, 2 MAI (ANSA) - A polícia britânica informou que o autor do ataque com uma espada nas proximidades de uma estação de metrô em Londres, na Inglaterra, é um homem com cidadania espanhola e brasileira.

O assassino, que matou um adolescente e feriu outras quatro pessoas com golpes de katana, uma tradicional espada japonesa, foi identificado como Marcus Aurelio Arduini Monzo, de 36 anos.

As autoridades locais afirmaram que o agressor mora há vários anos no Reino Unido e vive em Newham.