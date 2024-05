Itália e Argentina lembram 1º militar morto nas Malvinas

Buenos Aires assumiu o poder por dois meses, mas o controle foi recuperado pelo Reino Unido.

O militar ítalo-argentino foi lembrado em atos no último dia 26 de abril no Clube Italiano de Buenos Aires e no Museu Histórico Militar Vidotto de Jesolo, na região italiana do Vêneto.

No evento na Itália o capitão foi condecorado postumamente com um diploma de mérito e uma medalha de ouro por parte da associação Croce Reale, e seu retrato foi colocado no museu.

A controvérsia sobre a legitimidade do comando do arquipélago permanece até os dias de hoje, manifestando-se, por exemplo, através dos usos dos dois diferentes nomes: Falkland em inglês, Malvinas em castelhano.

Parte da população portenha ainda defende a retomada do território, possibilidade que foi levantada pelo atual presidente, Javier Milei, durante a campanha. (ANSA).