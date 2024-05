Kate Middleton foi operada por médicos italianos, diz revista

ROMA, 2 MAI (ANSA) - A princesa de Gales, Kate Middleton, foi operada por uma equipe italiana de cirurgiões quando passou por um procedimento abdominal em janeiro.

De acordo com a revista de fofocas Gente, a intervenção cirúrgica no abdômen de Middleton foi realizada por médicos do Policlínico Gemelli, de Roma.

Mencionando fontes próximas à família real, a Gente também revelou que o rei Charles III, apesar de já ter retornado ao serviço enquanto trava uma batalha contra um câncer, sofre de "dores que nunca cessam".