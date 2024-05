Liga Europa: Bayer Leverkusen bate Roma por 2 a 0

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) - A Roma perdeu em casa por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, no primeiro jogo da semifinal da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Florian Wirtz, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Robert Andrich, aos 28 minutos do segundo tempo, marcaram os gols do Leverkusen no Stadio Olimpico de Roma.

A equipe da Alemanha ainda não perdeu nesta temporada e garantiu o título do Campeonato Alemão com cinco rodadas de antecedência.