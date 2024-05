Mujica descarta tratar câncer fora do Uruguai e agradece apoio

"Obrigado a todas as pessoas que me ligaram do Uruguai e do exterior e pelos votos de boa sorte que me enviaram do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos", afirmou Mujica à imprensa.

No entanto, o ex-líder uruguaio, de 88 anos, insistiu que não deixará seu país. "Não irei nem para o exterior. Confio nos médicos uruguaios. Agradeço muito, mas vamos ver o que podemos consertar aqui", concluiu. (ANSA).

