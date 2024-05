ONU estima que reconstrução de Gaza custará até US$ 40 bilhões

NOVA YORK, 2 MAI (ANSA) - A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou nesta quinta-feira (2) que a reconstrução da Faixa de Gaza, devastada pela guerra entre Israel e Hamas, custará entre 30 e 40 bilhões de dólares.

"As estimativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para a reconstrução de toda a Faixa ultrapassam os 30 bilhões de dólares, talvez até US$ 40 bilhões", especificou Abdallah al-Dardari, diretor do escritório regional dos Estados Árabes da agência.

Segundo a ONU, "a escala da destruição é enorme e sem precedentes" e "é uma missão que a comunidade internacional não enfrenta desde a Segunda Guerra Mundial".