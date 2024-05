Turquia suspende relações comerciais com Israel, diz agência

Katz encarregou sua pasta de concentrar esforços imediatos "com todas as partes interessadas no governo para criar alternativas ao comércio com a Turquia, concentrando-se na produção local e nas importações de outros países".

O chanceler ainda disse que a Turquia já estava impedindo países terceiros de usar portos turcos para trocas comerciais com Israel. Ele não especificou em quais terminais isso estaria ocorrendo, nem se a medida afetou o porto de Ceyhan, através do qual Israel importa petróleo do Azerbaijão.

"Israel emergirá com uma economia forte e audaciosa. Eles perdem, nós vencemos", disse o ministro em uma publicação no X (antigo Twitter).

Segundo o instituto de estatística da Turquia, a balança comercial entre os dois países atingiu US$ 6,8 bilhões em 2023, composta por 76% de exportações turcas.

A Turquia já havia restringido, no último dia 9 de abril, boa parte das exportações internacionais, incluindo 54 produtos.

Entre eles estavam materiais de construção de aço, ferro e alumínio, além de combustível de aviação.