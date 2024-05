Calamidade no RS adia 'Enem dos Concursos' em todo o Brasil

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) - O governo federal anunciou nesta sexta-feira (3) o adiamento do Concurso Público Nacional Unificado (Cpnu) devido à situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Conhecida como "Enem dos Concursos", a prova só terá uma nova data quando houver condições climáticas e logísticas de aplicação em todo o país.

A decisão foi comunicada pela ministra da Gestão e Inovação nos Serviços Públicos, Esther Dweck, e tomada em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Procuradoria-geral do Estado do RS.