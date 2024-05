Hamas diz estar 'determinado' a atingir acordo com Israel

ROMA, 3 MAI (ANSA) - O Hamas confirmou nesta sexta-feira (3) que enviará uma delegação ao Cairo, no Egito, neste sábado (4) para as negociações com Israel.

"À luz dos recentes contatos com os irmãos mediadores no Egito e Catar, a delegação irá para completar as discussões", disse um comunicado.

"Enquanto destacamos o espírito positivo com o qual a direção do movimento respondeu quando estudou a proposta de cessar-fogo recentemente recebida, com o mesmo espírito iremos ao Cairo para atingir um acordo", prossegue o texto.