Itália rechaça ideia de Macron e descarta envio de tropas a Kiev

"Nossa posição é sempre essa. Nunca mudamos de ideia. Defendemos a liberdade, a independência, mas trabalhamos para construir a paz", acrescentou.

Por fim, Tajani reforçou que a Rússia "está errada em atacar a Ucrânia" e sua atitude foi "uma violação do direito internacional", mas deve construir a paz e por isso todos estão empenhados neste sentido, como no Oriente Médio e no Mar Vermelho para defender o tráfego marítimo comercial".

Ontem (2), Macron insistiu que não descarta o envio de tropas terrestres para Ucrânia. A primeira vez que ele cogitou isso foi em 26 de fevereiro passado, durante uma conferência pró-Ucrânia em Paris, mas foi rapidamente contrariado por outros líderes ocidentais.

"Como eu já disse, não excluo nada, até porque temos diante de nós alguém que não exclui nada. Se a Rússia vencer na Ucrânia, não teremos mais segurança na Europa", alertou Macron na ocasião. (ANSA).

