Navio-escola italiano Amerigo Vespucci deixa porto chileno

"2024 é o ano das raízes italianas no mundo e, com este evento, queremos lembrar à nossa comunidade italiana no Chile o ambicioso projeto 'Roots Tourism'. Redescobrir nossas raízes serve para tornar essas cores mais vivas e esses sabores mais intensos", declarou a embaixadora da Itália no país sul-americano, Valeria Biagiotti.

O Amerigo Vespucci, joia da marinha italiana e considerado uma "embaixada flutuante", iniciou seu tour em 2023 e só finalizará a campanha em 2025. (ANSA).

