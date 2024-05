Presidente da Itália defende preservação de cinemas e livrarias

ROMA, 3 MAI (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, apelou nesta sexta-feira (3) para que preservem os cinemas e as livrarias do país em meio à diminuição do público e de clientes pela concorrência online.

O chefe de Estado participou da apresentação dos candidatos aos prêmios do David di Donatello, ocorrida no Palácio Quirinale, em Roma. O evento foi definido pelo mandatário como o "Oscar italiano".

"Muitos cinemas continuam sofrendo, mesmo depois da Covid-19, e há muitas cidades que já não têm salas acessíveis. É um tema que tem claras implicações sociais e não pode ser considerado apenas pelo ponto de vista do equilíbrio comercial. É preciso prestar atenção aos setores artísticos e de entretenimento que se destinam a públicos mais limitados, mas que expressam conteúdos de elevado valor e qualidade", analisou Mattarella.