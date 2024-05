Após Madri, lesão tira Sinner do Masters 1000 de Roma

ROMA, 4 MAI (ANSA) - Após ter desistido do Masters 1000 de Madri, o tenista italiano Jannik Sinner anunciou neste sábado (4) que também não participará do Aberto de Roma, que começa na próxima segunda-feira (6).

O segundo colocado no ranking mundial faz a melhor temporada de sua carreira, com três títulos, mas vem sofrendo com uma lesão no quadril nas últimas semanas.

"Não é fácil escrever essa mensagem, mas, depois de ter falado de novo com os médicos e especialistas sobre meus problemas no quadril, devo anunciar que, infelizmente, não poderei jogar em Roma", afirmou Sinner em seu perfil no Instagram.