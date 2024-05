Serra Gaúcha vive 'cenário de guerra' com 'dezenas' de mortos

A meteorologia prevê um alívio no mau tempo na Serra Gaúcha no início da semana, mas as chuvas devem voltar a partir de quarta (8). "Todos estão abalados, muitos têm conhecidos que estão sofrendo os efeitos", relata a agente consular honorária da Itália em Bento Gonçalves, Thais Rafaela Ferrari da Cunha.

"Mas, apesar do abalo, o sentimento da comunidade ítalo-descendente é de solidariedade e certeza de que vamos reconstruir", salienta.

Para isso, a prioridade é liberar os acessos à Serra Gaúcha o quanto antes. Tanto o CIC-BG quanto a CIC Caxias lançaram campanhas de arrecadação para financiar a operação de máquinas para desobstruir rodovias e permitir que a economia volte a operar, embora haja locais "em que a estrada não existe mais", segundo Loro.

Várias indústrias deram férias coletivas para funcionários devido à perspectiva de falta de matérias-primas, enquanto o setor agrícola ainda tenta entender a extensão dos prejuízos.

"Posso falar com propriedade por toda a Serra Gaúcha: nossa economia vai mudar de cenário. Muitas localidades que garantiam a produção agrícola não existem mais", diz Lazzari.

As doações podem ser feitas por meio das chaves PIX financeiro@cicbg.com.br e atendimento2@fundacaocaxias.com.br.