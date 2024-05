Estudante italiano sofre abordagem violenta da polícia em Miami

Vídeos de câmeras nos uniformes de policiais mostram o italiano pedindo que funcionários da boate devolvessem seus celulares, enquanto um agente sugere que ele vá para casa. Em determinado momento, Falcinelli manda dois policiais calarem a boca e toca o distintivo de um dos agentes, que reagem imediatamente e o derrubam no chão.

Já na delegacia, o jovem foi deixado no chão e com uma cinta ligando as mãos aos pés, enquanto repetia desesperadamente "por favor" e dizia que não havia feito "nada". Após 13 minutos, um policial soltou os pés de Falcinelli e o deixou na cela. Ele seria libertado depois de dois dias detido.

"Sobreviver a essa tortura foi a partida mais importante.

Talvez minha experiência de jogador tenha me ajudado psicologicamente, do contrário, não sei se teria conseguido", disse o jovem à ANSA, por meio de sua mãe, Vlasta Studenivova, que afirmou que o filho queria apenas voltar na discoteca para pegar seus celulares. Os aparelhos de fato foram devolvidos ao italiano antes de ele ser levado para a delegacia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Itália afirmou que acompanha o caso desde o início e que o cônsul-geral em Miami expressou às autoridades locais a "inaceitabilidade" do tratamento dispensado a Falcinelli. Já o ministro Antonio Tajani pediu "máxima atenção ao caso" por parte do embaixador dos EUA na Itália, Jack Markell. (ANSA).