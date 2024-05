Favorito no Giro, Pogacar vence 2ª etapa e assume camisa rosa

ROMA, 5 MAI (ANSA) - O esloveno Tadej Pogacar, favorito para conquistar o Giro d'Italia em 2024, venceu a segunda etapa da prova, neste domingo (5), e assumiu a camisa rosa destinada ao líder da competição.

O ciclista da equipe UAE Team Emirates completou os 161 quilômetros entre San Francesco Al Campo e o Santuário de Oropa, no Piemonte, em 3h54m20s, com 27 segundos de vantagem sobre o colombiano Daniel Martínez (Bora-Hansgrohe) e o britânico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

Pogacar já tem dois títulos no Tour de France, mas participa pela primeira vez do Giro d'Italia, cuja terceira etapa acontece nesta segunda-feira (6), em um trecho de 166 quilômetros e pouca inclinação entre Novara e Fossano, ainda no Piemonte.