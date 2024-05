Motorista morre ao bater carro em barreira na Casa Branca

WASHINGTON, 5 MAI (ANSA) - Um homem morreu após colidir seu carro contra uma barreira de segurança no perímetro externo da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, na noite de sábado (4).

A polícia de Washington disse que tratou-se de um "acidente viário" e que não houve nenhuma ameaça à residência oficial do presidente Joe Biden.

"Pouco antes das 22h30, um veículo em alta velocidade colidiu com um portão do perímetro externo do complexo da Casa Branca", disse a polícia nas redes sociais.