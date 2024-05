Premiê italiana expressa 'dor' por tragédia no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO, 5 MAI (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, lamentou neste domingo (5) as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul ao longo dos últimos dias.

"É com dor que tomo conhecimento da tremenda inundação que atingiu o Rio Grande do Sul, colocando de joelhos a cidade de Porto Alegre, no Brasil. As minhas mais sinceras condolências e as do governo italiano às populações afetadas", escreveu a primeira-ministra nas redes sociais.

No último sábado (4), o Ministério das Relações Exteriores da Itália também havia expressado "proximidade e solidariedade" ao povo brasileiro.