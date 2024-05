ROMA, 6 MAI (ANSA) - O presidente da Federação Italiana de Futebol (Figc), Gabriele Gravina, afirmou que deseja realizar uma reunião com o ministro do Esporte da Itália, Andrea Abodi, sobre o projeto de criação de uma agência para supervisionar as finanças dos times profissionais do país. (ANSA).

