Atalanta vence Salernitana e ultrapassa Roma na Série A

Os bergamascos chegaram aos mesmos 60 pontos que os giallorossi, mas ficaram à frente em razão da vantagem no saldo de gols.

Caso ambos os clubes fiquem empatados com a mesma quantidade de pontos no fim da Série A, o critério de desempate será o confronto direto. Atalanta e Roma empataram no primeiro turno, mas voltarão a se encontrar na próxima rodada, no dia 12 de maio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.