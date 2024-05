Biden liga para Netanyahu e reitera temor por ofensiva em Rafah

WASHINGTON, 6 MAI (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou nesta segunda-feira (6) para o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, após a ordem de evacuação para moradores do leste de Rafah, na Faixa de Gaza.

Durante a conversa de cerca de meia hora, Biden reiterou as preocupações da Casa Branca a respeito de uma invasão à cidade palestina, que abriga atualmente mais de 1,2 milhão de pessoas. Segundo fontes do Conselho de Segurança Nacional dos EUA citadas pela imprensa americana, o presidente reforçou que um cessar-fogo com o Hamas é a melhor maneira de proteger a vida de reféns israelenses em Gaza.

Biden também pediu para Israel reabrir imediatamente o posto de fronteira de Kerem Shalom, fechado no domingo (5) após um ataque do Hamas que matou quatro militares. (ANSA).