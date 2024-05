Consulado: 'Comunidade italiana no RS seja unida e solidária'

"Peço a todos vocês que não venham ao consulado, o acesso está bloqueado e é muito perigoso. Todas as atividades estão suspensas e não temos previsão de quando os serviços consulares poderão ser retomados", afirma o diplomata.

"Não é hora de pensar em agendamentos e serviços.

Comprometo-me pessoalmente em garantir que novos agendamentos sejam marcados o mais breve possível e que todos os documentos danificados ou perdidos sejam refeitos por nós".

"Agora é hora de pensar em salvar vidas humanas e ajudar as pessoas que mais precisam. Nesse sentido, o Consulado-geral da Itália disponibilizou um número de emergência. O ponto de coleta de doações não será obviamente aqui, mas na sede do comitê dos italianos no exterior, Comites-RS, no Carlos Gomes Center", concluiu. (ANSA).

