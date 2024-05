Consulado da Itália em Porto Alegre sofre inundação

"Agora não é o momento de pensar nos agendamentos e serviços. É o momento de pensar em resgate, vidas humanas, em ajudar quem mais precisa", disse Caruso, comprometendo-se a remarcar os agendamentos para a data mais próxima possível e garantindo que eventuais documentos perdidos serão refeitos.

O Consulado colocou à disposição um telefone de emergência para cidadãos italianos: (51) 9 8187-1503.

Foi montado um ponto de coleta de doações no Comitê dos Italianos no Exterior (Comites) no Rio Grande do Sul, no endereço Carlos Gomes Center, avenida Soledade, nº 550. Não serão aceitos bens perecíveis.

"Neste momento trágico peço que toda a comunidade italiana fique unida e solidária, porque só assim podemos juntos sair desta grande tragédia que estamos vivenciando. Mando um abraço a todos vocês, força e coragem", concluiu Valerio Caruso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.