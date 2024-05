Ex-companheiro desfigura mulher em ataque a faca na Itália

Tanto a mulher como o próprio pai foram socorridos e levados para o hospital Circolo di Varese sob alerta vermelho. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime.

Este é o caso mais recente de uma série de episódios de violência baseada no gênero registrados na Itália. No final do ano passado, uma mulher teve seu rosto desfigurado por queimaduras depois que seu marido jogou ácido em seu corpo perto de Agrigento, no sul do país. (ANSA).

