Itália tem 3 praias entre as 50 mais belas do mundo

NUORO, 6 MAI (ANSA) - Um ranking divulgado pelo site americano "worlds50beaches.com" elegeu três praias italianas como as mais bonitas do mundo em uma lista com 50 pontos turísticos.

Segundo a publicação, Cala Mariolu (2º lugar) e Cala Goloritzè (19º), ambas na costa de Baunei, em Ogliastra, na região da Sardenha, e a Spiaggia dei Conigli (50º), em Lampedusa, na Sicília, são as únicas praias italianas que aparecem na seleção.

"Nossa lista de 2024 é o culminar de incontáveis dias passados por nossos jurados, 'Embaixadores de Praia' e a equipe de 'World's 50 Beaches' explorando praias ao redor do mundo.