Mau tempo dá trégua no Rio Grande do Sul, mas mortes chegam a 83

(ANSA) - BRASÍLIA, 06 MAG - O mau tempo que devastou o Rio Grande do Sul deu uma trégua nesta segunda-feira (6), enquanto boa parte da capital Porto Alegre continua sem água e energia elétrica.

Até o momento, o balanço provisório das inundações no estado é de 83 mortos e 111 desaparecidos, no pior desastre natural da história gaúcha.

Porto Alegre amanheceu sem chuva, com caminhões do Exército continuando a resgatar pessoas em dois bairros periféricos, informou o prefeito Sebastião Melo (MDB). Já o nível do lago Guaíba "está estabilizado" perto de 5,5 metros. Enquanto isso, ministros do governo Lula e parlamentares devem começar a discutir nesta segunda, em Brasília, um "orçamento de guerra" para socorrer as mais de 140 mil pessoas que tiveram de deixar suas casas.