Número de mortos por chuvas no RS chega a 85

Também nesta segunda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um projeto de decreto legislativo para reconhecer estado de calamidade no Rio Grande do Sul. A medida pode permitir repasses mais rápidos para as medidas emergenciais.

O texto precisará passar por aprovação da Câmara e do Senado.

Se passar, autorizará a União a assumir despesas e renúncias fiscais em favor do Rio Grande do Sul, sem considerar limites de gastos, flexibilizando contratações e compras. (ANSA).

