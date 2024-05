Putin ordena exercícios nucleares com tropas próximas da Ucrânia

De acordo com Moscou, a operação contará com a mobilização da Aeronáutica, Marinha e das forças do Distrito Militar do Sul, cuja sede é perto do território ucraniano que abrange as regiões que o governo russo alegar ter anexado.

A iniciativa foi tomada "por instrução do comandante-chefe supremo das Forças Armadas da Federação Russa", Vladimir Putin.

No entanto, a data e o local dos exercícios ainda não foram revelados. (ANSA).

