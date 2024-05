Suíça convida Vaticano para cúpula de paz sobre Ucrânia em junho

"Falamos em particular sobre a guerra na Ucrânia e outros pontos problemáticos no mundo", revelou ela.

Amherd ainda presenteou Jorge Bergoglio com uma caixa de chocolates suíços, um CD de Carlos Gardel, uma jarra com copos de vidro com a reprodução do Monte Cervino e alguns selos suíços do ano de seu nascimento.

De acordo com comunicado da Santa Sé, a presidente da Suíça também se reuniu com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e com o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, arcebispo Paul Richard Gallagher.

Na ocasião, eles trataram algumas "problemáticas de caráter internacional, com particular referência aos conflitos na Ucrânia e em Israel e Palestina", e o necessário compromisso de promover a paz, na busca de uma solução diplomática que leve ao fim das hostilidades o mais rápido possível".

O governo suíço realizará uma conferência de paz de alto nível para a Ucrânia, na tentativa de "desenvolver um entendimento comum entre os Estados participantes no caminho para uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia". (ANSA).