Xi visita Macron na França e defende paz em Gaza e na Ucrânia

PEQUIM, 7 MAI (ANSA) - O presidente da China, Xi Jinping, iniciou nesta segunda-feira (6) sua primeira visita à Europa desde a pandemia de Covid com uma visita ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, junto com a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Eliseu.

Durante o encontro trilateral, Xi destacou que a China, a França e a União Europeia (UE) "todos querem um cessar-fogo rápido e o regresso da paz à Europa, e apoiam uma solução política para a crise ucraniana".

"As partes devem opor-se conjuntamente à extensão e escalada dos combates, criar as condições para conversações de paz, proteger a energia internacional e segurança alimentar e manter estáveis as cadeias industriais e de abastecimento", acrescentou.