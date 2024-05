Brasil pode ter que importar arroz e feijão, diz Lula

"Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira [Desenvolvimento Agrário] e com o ministro Carlos Fávaro [Agricultura] sobre a questão do preço do arroz e do feijão porque estavam caros", comentou, no programa "Bom Dia, Presidente", do CanalGov.

O Rio Grande do Sul é um dos principais produtores de grãos do país. Em 2022 a safra gaúcha de arroz gerou 7,6 milhões de toneladas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge).

O estado enfrenta a pior tragedia ambiental de sua história, com 388 municípios afetados e mais de 155 mil pessoas desalojadas. (ANSA).

