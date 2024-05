CEO da Ferrari desconversa sobre possível chegada de Newey

TURIM, 7 MAI (ANSA) - O CEO da Ferrari, Benedetto Vigna, desconversou sobre a possível contratação do engenheiro Adrian Newey, que deixará a Red Bull, mas revelou que o britânico é um cliente da marca de Maranello.

Dono de 25 títulos na Fórmula 1, Newey está sendo cogitado há mais de uma semana na Ferrari, tanto que a imprensa especializada já apontou que o chefão da equipe, Frédéric Vasseur, se reuniu com o engenheiro antes do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos.

A ideia da Ferrari é montar um "Dream Team" para as próximas temporadas e colocar um ponto final no jejum de títulos, pois Newey já expressou o desejo de trabalhar ao lado do compatriota Lewis Hamilton, que pilotará pelo time italiano a partir de 2025.