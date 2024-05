Elea Digital Data Centers mantém operação em Porto Alegre

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) - Desde quinta-feira (2), quando o lago Guaíba, no Rio Grande do Sul, começou a transbordar, causando a maior catástrofe climática da história do estado, as equipes da Elea Digital Data Centers trabalham para manter a operação da maior infraestrutura de TI de Porto Alegre.

Mais de 80% da capacidade da Elea Digital Data Centers continua operando plenamente por meio do POA1, situado no bairro de Bela Vista.

Esse site, único com acesso seco na cidade, abriga emergencialmente empresas como a distribuidora de energia estadual, que atende 1,8 milhão de clientes no estado, o centro de tecnologia do governo gaúcho, hospitais, telecom e bancos.