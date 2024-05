Ex-presidente da Roma pode ser julgado por manipular mercado

Entre as negociações de compra e venda de jogadores que foram mencionadas no documento de encerramento da investigação estão as de Bryan Cristante, Leonardo Spinazzola, Luca Pellegrini, Davide Frattesi, Davide Santon, Radja Nainggolan, Grégoire Defrel, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara e Kostas Manolas.

Ao todo, 12 operações realizadas entre 2017 e 2021 foram investigadas, todas ligadas a trocas de jogadores com outros clubes, como Sassuolo, Internazionale, Atalanta, Juventus e Napoli. Elas originaram receitas ligadas a ganhos de capital de 96,6 milhões de euros.

Os atuais presidente e vice-presidente da Roma, Dan e Ryan Friedkin, não aparecem no documento de encerramento das investigações. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.