Governador italiano é preso por suspeita de corrupção

O ex-presidente da Autoridade do Sistema Portuário do Mar Lígure Ocidental Paolo Emilio Signorini, atual CEO da empresa de luz e gás Iren, também foi preso, mas em regime fechado.

O inquérito ainda investiga Francesco Moncada, membro do conselho de administração da rede de supermercados Esselunga e que teria prometido financiamentos ilícitos a Toti e Cozzani em troca de acelerar os trâmites para a abertura de dois pontos de venda da empresa na Ligúria.

Após as prisões, a Guarda de Finanças, equivalente à Polícia Federal na Itália, fez uma busca e apreensão no apartamento do governador em Gênova. Toti, que acompanhou a operação, disse que não poderia dar declarações, mas seu advogado, Stefano Savi, garantiu que o político está "sereno" e vai "explicar tudo".

(ANSA).

