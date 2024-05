Lula reclama de fake news sobre chuvas e critica Bolsonaro

(ANSA) - BRASÍLIA, 07 MAG - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou hoje (7) as fake news sobre a ação do governo no Rio Grande do Sul, questionou o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que não faltarão recursos para socorrer as pessoas afetadas pelos temporais.

"Ainda tem muita fake news contando mentira sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando", declarou o petista em entrevista para rádios de todo o Brasil.

Lula lembrou que, nas enchentes na Bahia em 2022, "o presidente da República [Bolsonaro] estava passeando de jet ski em Fernando de Noronha" - na verdade, foi em Santa Catarina.