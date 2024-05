Porto Alegre tem caos na saúde em meio a temor por leptospirose

SÃO PAULO, 7 MAI (ANSA) - Ainda tomada pelas águas do lago Guaíba, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfrenta o colapso de hospitais e unidades de saúde devido a alagamentos e à falta de energia elétrica, água e suprimentos.

Segundo a Prefeitura porto-alegrense, pelo menos 33 unidades de saúde - de um total de mais de 130 - estão fechadas, enquanto muitas outras trabalham "com equipes reduzidas em razão de profissionais também terem sido afetados pelas enchentes".

Das seis estações de tratamento de água (ETAs) da cidade, apenas duas estão operando, ambas de forma reduzida, e "não há previsão de normalização do sistema". Devido à escassez de água potável, hospitais e abrigos estão sendo abastecidos por caminhões-pipa.