Putin toma posse e se diz aberto a diálogo com países ocidentais

Além disso, Putin garantiu que Moscou está pronto para se envolver em um diálogo internacional justo sobre segurança e estabilidade estratégica.

Para o líder russo, "o diálogo, particularmente sobre questões de segurança e estabilidade estratégica, é possível. No entanto, não deve ser mantido a partir de uma posição de força, mas deve ser livre de arrogância, presunção e senso de excepcionalidade".

"As partes do diálogo devem ser iguais e respeitar os interesses uns dos outros", acrescentou ele, de acordo com a agência Tass.

Por fim, Putin prestou uma homenagem, pela primeira vez, aos militares que lutam no conflito na Ucrânia. "Faço uma reverência aos nossos soldados que participam da operação militar especial", concluiu. (ANSA).

