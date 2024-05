Turismo de raízes é apresentado aos italianos na Colômbia

BOGOTÁ, 7 MAI (ANSA) - O diretor da Farnesina para os Italianos no Exterior, Luigi Maria Vignali, se encontrou em Bogotá com membros da comunidade italiana residente na Colômbia, e os convidou para aderir à iniciativa do "Turismo das Raízes".

"Este é um turismo que vai direto ao coração, capaz de envolver, que está dentro de todos aqueles que estão ligados à Itália e que tem o poder de redescobrir as raízes e as origens", declarou Vignali à ANSA durante o encontro realizado no Centro italiano da capital colombiana.

Acompanhado pelo embaixador italiano Giancarlo Curcio, o enviado do Ministério das Relações Exteriores explicou aos presentes no evento o projeto que convida italianos e descendentes de italianos a visitar 800 pequenas cidades da Itália que não fazem parte do circuito turístico tradicional.