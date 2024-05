Bolsonaro grava vídeo em hospital de SP: 'Está tudo certo'

Ele está sob os cuidados do médico Antonio Luiz Macedo, responsável por todos os procedimentos cirúrgicos feitos desde a facada que sofreu na campanha eleitoral de setembro de 2018.

Bolsonaro foi internado com urgência no último sábado (4) em um hospital na capital do Amazonas com a infecção cutânea e desidratação. Ele estava na capital para participar de um evento liderado por sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL).

O político de extrema-direita havia sido tratado de erisipela em novembro de 2022, logo após ser derrotado nas eleições por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (ANSA).

