Desenhos vermelhos de Leonardo da Vinci são expostos em Milão

MILÃO, 8 MAI (ANSA) - Desenhos a "giz vermelho" do mestre italiano Leonardo da Vinci estão em exposição no Castello Sforzesco, um dos principais pontos turísticos de Milão.

As obras, que poderão ser contempladas até 8 de agosto, foram realizadas com sanguínea, uma pedra vermelha natural usada com diferentes aplicações.

Entre elas estão como linha de contorno, como tratamento de claro-escuro, como ferramenta de esfumar - esfregando os dedos sobre o pó ou pressionando a ponta da sanguínea sobre a folha -, ou com a técnica inventada por Da Vinci, o "vermelho sobre vermelho", com desenhos e suportes da mesma cor.