Papa defende migração como recurso contra baixa natalidade

VATICANO, 8 MAI (ANSA) - O papa Francisco afirmou nesta quarta-feira (8) que a migração pode ajudar no aumento das taxas de natalidade, um dos desafios enfrentado em vários países, incluindo na Itália.

A declaração foi dada durante audiência no Vaticano com jovens empresários e trabalhadores liderados pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

A delegação está empenhada na segunda fase do projeto internacional "O futuro do trabalho após a Laudato si" para enfrentar a atual crise global e cuja proposta é repensar o trabalho dentro do quadro de referência da ecologia integral proposto pelo próprio líder da Igreja Católica. "Por muitas razões, há muitas pessoas que emigram em busca de trabalho, enquanto outras são obrigadas a fazer isso para escapar dos seus países de origem, muitas vezes dilacerados pela violência e pela pobreza", recordou o Pontífice.