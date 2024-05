Ex-presidente Mujica inicia tratamento contra tumor

A profissional acrescentou que o tratamento com radiação tem o objetivo de curar Mujica totalmente, mas ela mencionou também a existência de uma meta "intermediária", que é oferecer uma "sobrevida longa" e uma "boa qualidade de vida" ao paciente.

A esposa de Mujica, Lucia Topolansky, garantiu recentemente que o tumor está limitado ao esôfago e sem metástase.

O ex-mandatário é uma referência mundial em políticas de esquerda e seu período no poder do Uruguaio foi marcado pela descriminalização do aborto e a legalização do casamento LGBT.

Ele também ficou conhecido por sua postura e a vida simples.

(ANSA).