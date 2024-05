Governo Lula anuncia pacote de R$ 50,9 bilhões para RS

O presidente também pediu esforços do Legislativo e do Judiciário para que atuem "como se fôssemos uma orquestra" para atender as pessoas "o mais rápido possível". Além disso, antecipou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversará com o governador Eduardo Leite para renegociar a dívida do Rio Grande do Sul com a União e garantir "tranquilidade" ao estado.

Segundo Leite, a reconstrução pós-inundações deve custar pelo menos R$ 19 bilhões, enquanto o número de mortos na tragédia chega a 107.

136 pessoas permanecem desaparecidas, mais de 232 mil indivíduos estão fora de casa, e 425 municípios registraram danos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.