'Não permitiremos que ninguém nos ameace', diz Putin

MOSCOU, 9 MAI (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (9) que "fará tudo para evitar um confronto global", mas que não permitirá que ninguém ameace o país e que manterá a prontidão operacional de suas "forças estratégicas" nucleares.

As declarações foram dadas durante o desfile do Dia da Vitória, na Praça Vermelha, em Moscou. A data é feriado nacional no país, lembrando a derrota da Alemanha nazista para os Aliados, incluindo a então União Soviética, na Segunda Guerra Mundial.

O líder do Kremlin criticou o Ocidente, que classificou como "arrogante": "Sabemos aonde leva a exorbitância dessas ambições.