Dorival convoca seleção brasileira para Copa América e amistosos

SÃO PAULO, 10 MAI (ANSA) - O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (10) sua segunda convocação no comando da seleção brasileira. Os jogadores selecionados serão os representantes do país na Copa América e nos amistosos antes do torneio, contra México e Estados Unidos, em junho.

Em sua lista de 23 atletas, o treinador escolheu três que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Bento (Athletico-PR), o lateral Guilherme Arana (Atlético-MG) e o atacante Endrick (Palmeiras).

O único representante do futebol italiano é o lateral Danilo (Juventus). O atacante Evanilson (Porto) é o único estreante.